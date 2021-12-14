"Поскользнулся и не смог встать": на реке Тверца в Тверской области спасли замерзающего лосенка

Люди помогли выбраться на берег ослабевшему лосенку Фото: t.me/r_chp/14200 (скрин видео)

История чудесного спасения произошла 11 декабря в Тверской области. На льду реки Тверца проезжающие мимо отдыхающие заметили лежащего лосенка. Что именно произошло с животным точно не известно, скорее всего, малыш просто поскользнулся и не смог встать.

Обессиленный лосенок лежал на льду, который под ним уже начал постепенно таять. Неравнодушные люди развернули целую спасательную операцию по спасению животного. Один из мужчин с тросом дополз до зверя, смог немного его растолкать, лосенок настрожился, но позволил накинуть на холку петлю. Лося аккуратно подтащили по замерзшей реке к берегу.

Видео спасения опубликовали участники спасения в Telegram-канале RUCHP.

Лосенка вытянули на снег, укрыли от холода еловым лапником, настрогали берёзовых веточек и насыпали соли.

- Скаутское детство даром не прошло, - шутит за кадром автор видео.

Несколько часов спасенному малышу понадобилось, чтобы восстановить силы, а потом он целый и невредимый вернулся в лес.