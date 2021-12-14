В Тверской области неизвестный мужчина отнял на улице деньги у прохожего

Подозреваемого в грабеже задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию с заявлением о грабеже обратился 59-летний житель Осташкова. Мужчина рассказал, что днем шел через парк в сторону медицинского учреждения.

Неожиданно к нему подошёл неизвестный и потребовал деньги. Получив отказ, злоумышленник напал на мужчину, повалил его на землю и силой забрал деньги из кармана куртки. Ущерб составил 10 000 рублей.

Подозреваемым оказался 52-летний житель Осташкова. Фигурант ранее совершал подобные преступления.

В полиции злоумышленник сознался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье "Грабеж".