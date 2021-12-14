Жителя Тверской области будут судить за взятку инспектору ГИБДД

Уголовное дело направлено в суд Фото: архив "КП"

Торжокским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в попытке дать взятку должостному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что в начале 2021 года житель Торжка пытался дать взятку старшему государственному инспектору МРЭО ГИБДД за положительную оценку на тестировании при получении водительского удостоверения. Инспектор сообщил об этом в правоохранительные органы. Фигуранта задержали в служебном кабинете при передаче взятки в сумме 25 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.