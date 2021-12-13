Кадетам в Твери рассказали о безопасности в зимний период Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В школе № 16 Твери состоялся урок для школьников о правилах безопасного отдыха в зимний период. Лекцию провел старший инспектор (по кадрам) следственного управления подполковник юстиции Алексей Варфаломеев в рамках дополнительной общеразвивающей образовательной программы «Основы государственной службы в Следственном комитете Российской Федерации».

Представитель следственного управления СКР рассказал кадетам 10 класса юстиции и учащимся 4 классов об опасных ситуациях при занятиях зимними видами спорта и играх.

- Соблюдая правила безопасности, необходимо кататься только на специально подготовленных горках или трассах со снежной поверхностью. Перед катанием необходимо внимательно изучить местность, убедиться в надежности горки и спуска, что рядом с горкой нет деревьев и столбов уличного освещения или забора, не привязывать санки, ледянки, тюбинги и подобные им средства для катания с горок к транспортным средствам - это опасно для жизни, - отметил Алексей Варфоломеев и попросил детей быть более осторожными, не выходить на лед водоемов и соблюдать правила безопасности.