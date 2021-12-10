В нелидовской гимназии Тверской области открылась выставка художника Владимира Абрамовича

Художник подарил гимназии 16 своих картин Фото: ПТО

В нелидовской гимназии №2 в Тверской области открылась выставка заслуженного художника России Владимира Абрамовича. Художник тоже заканчивал гимназию и подарил 16 своих картин родному учебному заведению.

Владимир Абрамович – один из ведущих живописцев Тверского областного отделения Союза художников России. Является представителем реалистической школы, пишет портреты, пейзажи, в том числе природу тверского края, тематические картины, натюрморты.

Работы мастера хранятся в Тверской областной картинной галерее, в ржевском краеведческом музее, в музее Тверского быта, в галереях и частных собраниях за рубежом – в Италии, Финляндии, Польше, Болгарии, Черногории, Китае.