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Общество10 декабря 2021 16:45

В нелидовской гимназии Тверской области открылась выставка художника Владимира Абрамовича

16 картин мастер подарил учебному заведению
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Художник подарил гимназии 16 своих картин

Художник подарил гимназии 16 своих картин

Фото: ПТО

В нелидовской гимназии №2 в Тверской области открылась выставка заслуженного художника России Владимира Абрамовича. Художник тоже заканчивал гимназию и подарил 16 своих картин родному учебному заведению.

Владимир Абрамович – один из ведущих живописцев Тверского областного отделения Союза художников России. Является представителем реалистической школы, пишет портреты, пейзажи, в том числе природу тверского края, тематические картины, натюрморты.

Работы мастера хранятся в Тверской областной картинной галерее, в ржевском краеведческом музее, в музее Тверского быта, в галереях и частных собраниях за рубежом – в Италии, Финляндии, Польше, Болгарии, Черногории, Китае.