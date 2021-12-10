Жителя Твери задержали по подозрению в убийстве мужчины

По факту преступления ведется следствие Фото: Евгения ГУСЕВА

Следственным отделом областного СКР расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве мужчины.

Преступление было совершено 20 сентября 2021 года в Заволжском районе Твери. Двое мужчин поссорились на лестничной площадке общежития на Петербургском шоссе. 24-летний участник драки нанес оппоненту многочисленные удары по голове и телу и скрылся.

Заволжским межрайонным следственным отделом г.Тверь СУ СК РФ по Тверской областипо факту престпления было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Место происшествия было осмотрено, опрошены очевидцы случившегося, проведены судебные экспертизы.

Сотрудниками Следственного комитета и УМВД России по Тверской области подозреваемый был задержан. Молодой человек дал признательные показания, детально описал и показал как происходили события.

Задержанный заключен под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.