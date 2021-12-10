В Тверской области мужчину осудили на три года за хищение урны для пожертвований

Мужчину осудили за кражу на три года Фото: Степан КАМЕНЕВ

Конаковским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, который похитил в магазине пластиковую урну для пожертвований.

Преступление было совершено в августе 2021 года. Злоумышленника задержали недалеко от места преступления.

В суде мужчина полностью признал вину.

Приговором Конаковского городского суда мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.