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Общество10 декабря 2021 13:11

В Тверской области за неделю проверили 49 автобусов

Выявлено пять нарушений
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжаются проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области продолжаются проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция продолжает сплошные проверки автобусов. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

С 3 по 9 декабря проверено 49 автобусов, выявлено пять нарушений. В частности, управляли автобусами с неисправностями.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.