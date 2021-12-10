В Тверской области за неделю проверили 49 автобусов

В Тверской области продолжаются проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция продолжает сплошные проверки автобусов. Сотрудники ГИБДД проверяют водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

С 3 по 9 декабря проверено 49 автобусов, выявлено пять нарушений. В частности, управляли автобусами с неисправностями.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.