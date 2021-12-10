В Тверской области посетитель супермаркета украл десять бутылок алкоголя

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В Тверской области за кражу из магазина задержан 30-летний житель Конаковского района. В один день мужчина совершил несколько краж из магазина и похитил десять бутылок алкоголя. За украденный товар злоумышленник не платил.

На месте происшествия участковый опросил администратора торговой точки и очевидцев, эксперты изъяли следы и улики, изучили записи камер видеонаблюдения в торговом зале.

Установлено, что мужчина не работает и ранее был судим. В полиции фигурант сознался в содеянном. Похищенный алкоголь он продал, а деньги потратил. Мужчина находится под подпиской о невыезде.