В Твери ищут подрядчика для благоустройства нового сквера в Мигалово

27 миллионов рублей потратят на новый сквер на улице Громова в Твери Фото: Валерий РОМАНОВ

В Твери продолжаются работы по благоустройству общественных мест. Администрация города ищет подрядчика для благоустройства зеленой зоны в микрорайоне Мигалово. Лот опубликован на сайте Госзакупок. Цена контракта объявлена - 27,5 млн. рублей.

Согласно техзаданию конкурсной документации, на пересечении улиц Гайдара и Громова обустроят зону отдыха: установят скамейки, детские и спортивные площадки, качели-гнезда, тренажеры, урны для мусора, обустроят велопарковки, освещение, видеонаблюдение.

Жители смогут пройтись по новым пешеходным дорожкам.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 декабря 2021 года. Приступить к работам подрядчик будет должен 1 апреля 2022 года и завершить благоустройство до 25 августа 2022 года.