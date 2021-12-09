В Вышнем Волочке Тверской области засияло Солнце "с ушами"

В Вышнем Волочке жители увидели "Солнце с ушами" Фото: Газета "Вышневолоцкая правда"

В морозный день 9 декабря жители Вышнего Волочка наблюдали в небе необычное атмосферное явление - паргелий или, иначе говоря, "ложное" Солнце. Кто-то называет его Солнце "с ушами".

Фотография опубликована в группе газеты "Вышневолоцкая правда" в соцсети.

Паргелий - одна из разновидностей гало (его жители Тверской области наблюдают часто). Паргелий - явление более редкое и возникает в момент восхода или заката, когда лучи Солнца отражаются от мельчайших кристаллов льда.

На фото заметить фрагменты радужного круга вокруг Солнца можно, если чуть-чуть приглядеться.