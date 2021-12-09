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Общество9 декабря 2021 14:02

О лосях на дороге предупреждают водителей в Тверской области

Дикие животные выходят к трассам лизать соль
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Водителей предупреждают о диких животных на дорогах Фото: архив "КП"

Водителей предупреждают о диких животных на дорогах Фото: архив "КП"

С наступлением зимнего периода лоси выходят на проезжую часть слизывать соль, которую содержат дорожные реагенты.

Минприроды Тверской области обращает внимание, что выход диких животных на дорогу становится причиной ДТП, особенно в темное время суток. Водителям напоминают, что при наезде на дикое животное необходимо произвести действия в соответствии с Правилами дорожного движения и сообщить о случившемся в полицию.

В случае самовольного оставления места ДТП, водитель будет привлечен к административной ответственности.

Сумма ущерба за погибшего лося составляет - 80000 рублей, оленя – 70000 рублей, косули – 40000 рублей, кабана – 30000 рублей. Обязанность возмещения вреда возлагается на владельца транспортного средства. Ущерб можно возместить через страховую компанию.