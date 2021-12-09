В Тверской области лжекоммунальщик из Рыбинска ограбил пенсионерку

Злумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Бежецкий отдел полиции обратилась 83-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что к ней в дом пришел мужчина, под видом работника коммунальных служб осмотрел все вокруг и повалил потерпевшую на кровать. От страха женщина рассказала, где лежат деньги.

Злоумышленник забрал накопления и скрылся.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого и задержали 43-летнего жителя Рыбинска в Ярославской области. В Тверскую область мужчина приезжал за "легким заработком".

Фигурант задержан. По статье "Грабеж возбуждено уголовное дело".