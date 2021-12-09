Учителя с судимостью уволили из школы в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Весьегонского района в ходе проверки установлено, что в одном из образовательных учреждений работает педагог, имеющий судимость за совершение тяжкого преступления. Трудовой договор с указанным лицом не оформлен.

Прокуратурой руководителю образовательного учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, трудовые отношения с учителем прекращены.

Постановлениям прокурора директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности. Ему выдано предупреждение и назначен штраф 10 000 рублей.