Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 декабря 2021 11:45

Учителя с судимостью уволили из школы в Тверской области

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"

Прокуратурой Весьегонского района в ходе проверки установлено, что в одном из образовательных учреждений работает педагог, имеющий судимость за совершение тяжкого преступления. Трудовой договор с указанным лицом не оформлен.

Прокуратурой руководителю образовательного учреждения внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, трудовые отношения с учителем прекращены.

Постановлениям прокурора директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности. Ему выдано предупреждение и назначен штраф 10 000 рублей.