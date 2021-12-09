Брошенный "ВАЗ" хотят эвакуировать власти Твери с улицы Левитана

Автомобиль эвакуируют с улицы Левитана Фото: администрация Твери

Администрация Московского района Твери проверила автомобиль "ВАЗ 2106", припаркованный на улице Левитана у дома №42.

Автомобиль имеет признаки бесхозяйного, у него отсутсвуют государственные регистрационные знаки. Постановление об эвакуации транспортного средства опубликовано на сайте администрации.

Собственнику выдано предписание в течение 40 дней убрать автомобиль. Если в установленный срок он не выполнит требование постановления, машину эвакуируют принудительно. Владельцу придется оплатить расходы.