В Тверской области окажут региональную поддержку одному из старейших колхозов

Колхоз занимает в Верхневолжье лидирующие места по объемам производства зерновых и зернобобовых культур. Фото: ПТО

Поддержка будет оказана СПК «Красный Октябрь» в Сонковском районе. Им уже свыше 60 лет руководит Герой Социалистического Труда Юрий Иванов.

Под его руководством хозяйство многие годы занимает в Верхневолжье лидирующие места по объемам производства зерновых и зернобобовых культур. Посевная площадь элитных семян ежегодно составляет более 1,9 тыс. га - 25% от всей площади элитных посевов в регионе. В колхозе насчитывается 2,9 тыс. голов скота. В этом году было реализовано свыше 300 тонн скота и птицы, а также 2,2 тыс. тонн молока.

Юрий Иванов обратился к губернатору Игорю Рудене с вопросом о включении колхоза в число получателей субсидии на возмещение части затрат при посевной, а также в программу поддержки по возмещению затрат на производство молодняка крупного рогатого скота.

Игорь Руденя поручил региональному Минсельхозяйства внести предложения по индивидуальным мерам поддержки для колхоза «Красный Октябрь», а также для аналогичных агропредприятий региона.