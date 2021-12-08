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Общество8 декабря 2021 14:30

Госавтоинспекторы в Твери штрафуют нарушителей правил парковки

В центре города работает эвакуатор
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Автомобили нарушителей отправлены на спецстоянку Фото: администрация Твери

Автомобили нарушителей отправлены на спецстоянку Фото: администрация Твери

В Твери сотрудники Госавтоинспекции и администрации проводят рейды по пресечению нарушений правил парковки.

В ходе инспекционного выезда на платных парковках на улице Желябова, Тверском проспекте, Свободном переулке были выявлены факты неправомерного размещения автомобилей на парковочных местах для инвалидов.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Автомобили эвакуированы на спецстоянку.

Администрация Твери напоминает, что ряд категорий граждан в соответствии с постановлением от 1 апреля 2015 г. №439, может парковать автомобили на платных парковках бесплатно. В эту категорию входят участники Великой Отечественной войны, инвалиды, многодетные родители и др. Транспортные средств должны быть внесены в соответствующий реестр.

Подтверждающие документы предоставляются в МБУ "Зеленстрой" по адресу: город Тверь, улица Андрея Дементьева, 17 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, тел.: (4822) 33-12-41.