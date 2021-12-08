В Твери открывается выставка художественного фаянса

Выставка будет работать до 13 февраля Фото: vk.com/tvergallery (афиша)

10 декабря в Мемориально-художественном музее Владимира Серова в поселке Эммаусс открывается выставка "Подарок из Конакова".

Экспозиция приурочена к 115-летию со дня рождения художника Конаковского фаянсового завода имени М.И. Калинина Елены Гуревич (1906-1991).

Посетители впервые увидят скульптурные образы, исполненные мастером, а также произведения живописи и графики художников, работавших вместе с Еленой Гуревич.

Открытие в 16:00. Выставка будет работать до 13 февраля 2022 года по адресу: поселок Эммаусс, д. 29 (Мемориально-художественный музей Владимира Серова).

Справки по телефону: (4822) 37-84-32.