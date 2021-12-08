Песни панк-группы из Твери признаны экстремистскими Фото: Степан КАМЕНЕВ

12 песен панк-группы "Ансамбль Христа Спасителя и мать сыра земля", основанной в Твери, признаны экстремистскими. Решение вынес Центральный районный суд Красноярска. Список материалов опубликовало Министерство юстиции Российской Федерации.

В список запрещенных попали композиции, написанные в 2007 году: "Ты спроси родную мать", "Православные", "Обращение к силовикам" и другие.

Песни панк-группы уже не первый раз попадают в список экстремистских. Сами участники пропагандируют ультраправые идеологии и определяют направление творчества как "радикальный политический хардкор".