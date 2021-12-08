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Общество8 декабря 2021 8:58

В общежитии Тверского технологического колледжа отремонтируют не только окна

Здание в целом приведут в порядок в 2022 году
Алексей АНДРЕЕВ
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Здание колледжа расположено на проспекте Победы, общежитие - рядом. Фото: VK/Тверской технологический колледж.

Здание колледжа расположено на проспекте Победы, общежитие - рядом. Фото: VK/Тверской технологический колледж.

8 декабря губернатор Игорь Руденя провёл личный приём. С вопросом о замене окон в общежитии Тверского технологического колледжа к главе региона обратилась мама одного из студентов Марина Синильникова.

Здание построено в 1972 году и ни разу капитально ремонтировалась. В общежитии - 88 комнат, в которых проживает 263 человека.

- Оконные блоки пропускают холодный воздух, а если смотреть снаружи, то из-за них здание приобретает мрачный вид, - рассказала Марина Синильникова.

- При формировании бюджета на следующий год мы выделим деньги не только на окна, но и на ремонт всего общежития, - пообещал Игорь Руденя.

Как уточнила пресс-служба областного правительства, работы в общежитии планируется провести после учебного года и завершить в августе 2022-го.