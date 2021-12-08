В Тверской области назначены три новых районных прокурора

В Тверской области назначены три новых прокурора Фото: архив "КП"

В Тверской области назначены три новых прокурора. Приказ подписан Генеральным прокурором Российской Федерации 7 декабря 2021 года.

Прокурором Центрального района Твери назначена старший советник юстиции Юлия Присмотрова.

Юлия Валерьевна, 1981 года рождения, имеет высшее юридическое образование, в прокуратуре Тверской области проходит службу с 2003 года помощником, заместителем, прокурором Молоковского района, Бежецким межрайонным прокурором, с 2019 года занимала должность прокурора Калининского района.

Прокурором Калининского района Тверской области назначен старший советник юстиции Фуад Гасанов.

Фуад Алишевич, 1971 года рождения, имеет высшее юридическое образование. В прокуратуре Тверской области проходит службу с 1997 года старшим следователем прокуратуры Торопецкого района, старшим помощником, заместителем прокурора Торопецкого района, с 2009 по 2015 годы работал прокурором Лихославльского района, с 2015 по 2019 годы - прокурор Кувшиновского района, с 2019 года - в должности Осташковского межрайонного прокурора.

Прокурором Торопецкого района стал советник юстиции Виталий Борисов.

Виталий Павлович, 1979 года рождения, имеет высшее юридическое образование. В прокуратуре Тверской области работает с февраля 2009 года: помощником Бежецкого межрайонного прокурора, помощником, а далее заместителем прокурора Сонковского района, с 2017 года занимал должность прокурора Сонковского района Тверской области.