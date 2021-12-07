В прокуратуре Тверской области огранизована "горячая линия" по защите трудовых прав граждан

В прокуратуре огранизована "горячая линия" по защите трудовых прав Фото: архив "КП"

В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по защите трудовых прав граждан и вопросам оплаты труда.

Звонки принимаются в рабочие дни, с 9 по 17 декабря, с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00, по телефону: 8-980-630-03-87.

Поступившая нформация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.

Обращения также можно направить через единый портал прокуратуры Российской Федерации, Единый портал государственных и муниципальных услуг.