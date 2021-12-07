Полицейские задержали подозреваемого в краже 13 велосипедов в Твери

Житель Твери украл 13 велосипедов Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Твери полицейские задержали подозреваемого в серийной краже велосипедов. В течение нескольких месяцев 42-летний местный житель воровал транспортные средства из подъездов жилых домов. Злоумышленник перепиливал замки и защитные тросы.

По данным оперативников, на счету подозреваемого не менее 13 преступных эпизодов. Мужчина нигде не работает и ранее был неоднократно судим.

Фигурант задержан и находится под стражей, в содеянном сознался. Похищенные велосипеды он продавал на городских рынках незнакомцам.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.