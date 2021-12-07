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Происшествия7 декабря 2021 11:28

Полицейские задержали подозреваемого в краже 13 велосипедов в Твери

Фигурант заключен под стражу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Твери украл 13 велосипедов

Житель Твери украл 13 велосипедов

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Твери полицейские задержали подозреваемого в серийной краже велосипедов. В течение нескольких месяцев 42-летний местный житель воровал транспортные средства из подъездов жилых домов. Злоумышленник перепиливал замки и защитные тросы.

По данным оперативников, на счету подозреваемого не менее 13 преступных эпизодов. Мужчина нигде не работает и ранее был неоднократно судим.

Фигурант задержан и находится под стражей, в содеянном сознался. Похищенные велосипеды он продавал на городских рынках незнакомцам.

По статье "Кража" возбуждено и расследуется уголовное дело.