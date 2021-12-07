Спасатели призывают жителей Тверской области не выходить на неокрепший лёд

Жителей предупреждают об опасности тонкого льда Фото: Ольга ТРОФИМОВА

ГУ МЧС России по Тверской области призывает жителей региона не выходить на неокрепший лед. За выходные дни сотрудниками ГИМС проведено 14 патрулирований на акватории рек и озер.

Спасатели предупреждают жителей об опасности тонкого льда и контролируют ледовую обстановку, особенно в местах рыболовства. Рыбакам напоминают о необходимости иметь при себе средства спасения.

- Не выходите не неокрепший лед; не катайтесь на льдинах, обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда; не проверяйте прочность льда ударом ноги; не выходите на лёд в плохую погоду, а также ночью; помните, что человек может погибнуть в холодной воде от переохлаждения, - напоминают в МЧС.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый "телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.