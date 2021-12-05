Бронзовый петух на улице Трехсвятской в Твери остался без хвоста

Бронзовый петух на Трехсвятской остался без хвоста Фото: vk.com/vktver/Ivan Shumilin

В Твери на улице Трехсвятской бронзовый петух остался без хвоста. На скульптуре неизвестные обломали верхние перья.

Фотография "потрепанного" петуха появилась в сообществе "Тверь ВКонтакте" в соцсети 5 декабря.

Напомним, бронзового петуха на позолоченном шаре установили на главной пешеходной улице города летом 2020 года.

Скульптура установлена у входа в один из ресторанов. Автор арт-объекта - скульптор Андрей Комлев.