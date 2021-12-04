Единую базу бродячих животных создадут в Тверской области

Для бездомных животных создадут приюты в Ржеве, Вышнем Волочке, Бежецке и Твери. Фото: Мария ЛЕНЦ

Губернатор Игорь Руденя распорядился сформировать единую региональную базу безнадзорных животных и интегрировать её со всероссийской базой. Эта задача была озвучена 3 декабря на рабочей встрече в региональном Правительстве.

В Тверской области работает госпрограмма на 2021-2026 годы, посвящённая обеспечению эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия. Одной из её задач является реализация мероприятий по обращению с безнадзорными животными. В первую очередь, речь идет о выделении грантов некоммерческим организациям, работающим в данной сфере.

Эти НКО должны заниматься содержанием бездомных животных, их стерилизацией, вакцинацией и поиском хозяев. В госпрограмме предусмотрено развитие сети приютов для животных. Предполагается создать их в Ржеве, Вышнем Волочке, Бежецке и Твери.