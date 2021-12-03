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Общество3 декабря 2021 16:32

В первом чтении принят законопроект по борьбе с борщевиком в Тверской области

К ответственности будут привлекать собственников заросших участков
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Владельцев земельных участков будут штрафовать за борщевик

Владельцев земельных участков будут штрафовать за борщевик

Фото: Алексей ФОКИН

Муниципалитетам Тверской области рекомендовано внести изменения в Правила благоустройства. К ответственности планируют привлекать собственников земельных участков, которые допустили зарастание территорий борщевиком Сосновского.

Вопрос рассмотрели на заседании президиума регионального правительства 3 декабря, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Собственников будут штрафовать, если на площади 10 кв. метров будет произрастать более одного растения высотой 20 см и выше.

Проект закона принят в первом чтении Законодательным Собранием Тверской области.