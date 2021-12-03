В Твери произошёл серьёзный пожар на складе в проезде Стеклопластик

Обошлось без пострадавших. Фото: Олег УКЛАДОВ

Днём пятницы, 3 декабря, в Твери произошёл серьёзный пожар в Заволжском районе. Загорелся склад в проезде Стеклопластик.

Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС в 13:41. На месте ЧП работали отделения пожарно-спасательных частей № 1, № 2, № 3, № 4, № 72, специализированной пожарно-спасательной части и дежурная смена службы пожаротушения. Всего - 34 человека и 10 единиц техники.

Фото: ГУ МЧС по Тверской области.

В 14:03 объявлена локализация пожара. В 14:24 ликвидация отрытого горения. В 16:09 огнеборцы полностью ликвидировали пожар. Пострадавших нет, все люди (пятеро взрослых) эвакуировались из здания склада самостоятельно.

Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня! В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112).