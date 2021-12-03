В Твери за долги по ЖКХ у мужчины арестовали автомобиль

Автомобиль мужчины арестовали за долги по ЖКХ Фото: tvgen.ru

Житель Твери задолжал по оплате жилищно-коммунальных услуг 123 000 рублей. Услуги горячей воды и отопления он не оплачивал с января 2017 года по ноябрь 2020 года.

Судебные приставы совместно с сотрудниками ресурсоснабжающей организации навестили должника и арестовали его автомобиль.

У неплательщика есть 10 дней с момента ареста машины, чтобы оплатить долг. По истечении срока иномарка будет передана на реализацию, а деньги перечислены в счет погашения задолженности.