Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 11:49

В Твери за долги по ЖКХ у мужчины арестовали автомобиль

Долг составил более 123 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобиль мужчины арестовали за долги по ЖКХ Фото: tvgen.ru

Автомобиль мужчины арестовали за долги по ЖКХ Фото: tvgen.ru

Житель Твери задолжал по оплате жилищно-коммунальных услуг 123 000 рублей. Услуги горячей воды и отопления он не оплачивал с января 2017 года по ноябрь 2020 года.

Судебные приставы совместно с сотрудниками ресурсоснабжающей организации навестили должника и арестовали его автомобиль.

У неплательщика есть 10 дней с момента ареста машины, чтобы оплатить долг. По истечении срока иномарка будет передана на реализацию, а деньги перечислены в счет погашения задолженности.