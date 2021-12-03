У Тверского Дворца культуры «Пролетарка» появилась мобильная сцена

Вот так выглядит сценический мобильный комплекс в собранном виде. Фото: ПТО

Сценический мобильный комплекс обрел Дворец культуры «Пролетарка» в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России». Тверская область уже несколько лет участвует в проекте при поддержке Министерств культуры и финансов РФ, Международного банка реконструкции и развития.

Как сообщила пресс-служба облпастного правительства, комплекс представляет собой подиумную конструкцию и формы разных габаритов, предназначенные для сборки павильона и сцены всевозможных конфигураций. Также в комплектации - лестницы, световое оборудование.

В рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» в 2015-2016 годах в ДК «Пролетарка» завезли современное светотехническое оснащение. Осенью 2021 года - новейшее оборудование для большого концертного зала: микшерные пульты, комплект вокальных и театральных подвесных микрофонов, современный акустический комплекс.