Прокуратура помогла двум сиротам получить жилье в Тверской области

Сирот обеспечат жильем по настоянию прокуратуры Фото: архив "КП"

В Кимрскую межрайонную прокуратуру обратились юноша и девушка, 19 и 18 лет, оставшиеся без попечения родителей. Отец юноши юридически не установлен, отец девушки умер, а матери заявителей лишены родительских прав.

Молодые люди не имеют собственного жилья и были включены в список нуждающихся в жилых помещениях, но квартиры так и не получили.

Межрайонный прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями об обязании администрации города Кимры и регионального Министерства соцзащиты населения обеспечить сирот жильем за счет бюджета области. Иски рассмотрены и удовлетворены.

Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры.