47-летнего жителя Твери телефонные аферисты обманули на 1,7 миллион рублей

Мошенник обманул мужчину на 1,7 млн рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенник позвонил 47-летнему жителю Твери под видом сотрудника банка и сообщил, что на имя мужчины пытаются оформить кредит. Для предотвращения незаконных действий злоумышленник убедил потерпевшего самостоятельно оформить кредит через мобильное приложение банка.

Заявитель взял в банке 1,7 млн рублей, обналичил деньги через городские банкоматы и в течение четырёх дней переводил различные суммы на неизвестные счета. После чего мошенник перестал выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.