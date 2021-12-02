Игорь Руденя встретился с новым директором Тверской филармонии из Башкирии

На встрече. Фото: ПТО

2 декабря губернатор Игорь Руденя поговорил с новым директором Тверской академической областной филармонии Владимиром Беловым о перспективах развития "храма музыки" Верхневолжья.

Игорь Руденя поддержал предложение Владимира Белова о возрождении в 2022 году Международного конкурса молодых оперных певцов имени Сергея Лемешева. В 1992 году в филармонии состоялся первый и единственный такой конкурс.

Также на встрече обсуждалось планируемое возрождение музыкального лектория Тверской филармонии. Его слушателям будут рассказывать о жанрах и направлениях классической музыки, знакомить с творческим наследием великих музыкантов.

Кроме того, Игорь Руденя и Владимир Белов обсудили перспективы укрепления материально-технической базы филармонии, расширение гастрольной деятельности.

Филармония уже делает более доступными культурные события для муниципалитетов Верхневолжья, развивая сеть виртуальных концертных залов. В этом году созданы две площадки – в Кашине и Конаково, сейчас в 17 муниципальных образованиях Тверской области действует 23 виртуальных зала.

СПРАВКА КП

Владимир Белов - Заслуженный артист России, Народный артист республики Башкортостан, лауреат всероссийского конкурса вокалистов им. М.И. Глинки и международного конкурса вокалистов имени Хосе Каррераса (II премия), член Союза театральных деятелей России. Он окончил Уфимский государственный институт искусств по специальности «Сольное пение», Башкирскую академию госслужбы и управления.

Был солистом Башкирского гостеатра оперы и балета, Свердловского театра оперы и балета имени А.В. Луначарского.

Руководил Национальным симфоническим оркестром Башкортостана.

Тверскую академическую областную филармонию возглавил в ноябре 2021 года.