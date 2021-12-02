На православном кинофестивале «Колокол Света» в Твери представят 15 фильмов

«Колокол Света» проходит в регионе в четвёртый раз. Фото: Виктория ТУШКОВА

4 декабря, в субботу, в Тверском Доме народного творчества состоится IV областной православный кинофестиваль «Колокол Света».

На конкурс было представлено 37 фильмов от детских и взрослых кино- и видеостудий, творческих объединений, и отдельных авторов из Твери, Москвы, Торжка, Кашинского, Осташковского и Удомельского округов, Бежецкого, Калининского, Калязинского, Конаковского, Кувшиновского, Торжокского и Фировского районов, ЗАТО Озёрный, Рамешковского округа.

Для финального показа жюри отобрало 15 лучших работ. Среди них игровые, документальные, научно-популярные, видовые, социальные, анимационные, экспериментальные и музыкальные картины. «Основные задачи фестиваля – вдохновить кинолюбителей на создание оригинальных произведений духовно-нравственного содержания, сформировать общественную потребность в фильмах, отражающих духовные и культурные ценности нашей страны и христианского православного мира», - отмечает пресс-служба Правительства Тверской области.