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Общество2 декабря 2021 6:50

Жителя Тверской области отправили на исправительные работы за долги по алиментам

Отбывать наказание он будет полгода
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчину осудили за долги по алиментам

Мужчину осудили за долги по алиментам

Фото: Степан КАМЕНЕВ

34-летний мужчина с апреля по июль 2021 года не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери, 2015 года рождения.

Постоянного источника работы молодой человек не имел, на работу не устраивался, алименты не платил и материальную помощь не оказывал, участия в воспитании не принимал.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по ч.1 статью 157УК РФ назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.