Жителя Тверской области отправили на исправительные работы за долги по алиментам

Мужчину осудили за долги по алиментам Фото: Степан КАМЕНЕВ

34-летний мужчина с апреля по июль 2021 года не платил алименты на содержание несовершеннолетней дочери, 2015 года рождения.

Постоянного источника работы молодой человек не имел, на работу не устраивался, алименты не платил и материальную помощь не оказывал, участия в воспитании не принимал.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по ч.1 статью 157УК РФ назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.

Приговор суда вступил в законную силу.