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Общество1 декабря 2021 13:33

Пропавшую в Твери девушку нашли в Воронеже

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Пропавшую девушку разыскали в Воронеже

Пропавшую девушку разыскали в Воронеже

Фото: Евгения ГУСЕВА

Завершены поиски пропавшей в Твери несовершеннолетней девушки. Ранее сообщалось, что 27 ноября 15-летняя тверичанка ушла из дома и не вернулась.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка. Следователь выезжал по месту жительства девушки, опрашивал родственников.

В ходе розыска местонахождение пропавшей установлено в Воронеже. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.