В Тверской области молодая женщина погибла от ожогов тела

Женщина скончалась в больнице Фото: Иван ВИСЛОВ

Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по статье убийство после пожара в жилом доме.

По версии следствия, 28 сентября 2021 года в результате пожара в одном из жилых домов в деревне Крутово Спировского района 37-летняя женщина получила термические ожоги тела, конечностей, лица с общим поражением 70% кожных покровов. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Вышневолоцкой ЦРБ. Спустя неделю женщина скончалась в больнице.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.