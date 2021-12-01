На одном маршруте автобусов в Твери тестируют новый сервис оплаты проезда

В синих автобусах - нововведение. Фото: ПТО

В Твери на маршруте «Транспорта Верхневолжья» №7 «Улица Зеленая – микрорайон Радужный» запущен новый цифровой сервис оплаты проезда. Пока - в тестовом режиме.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, при входе в автобус система сама предлагает пассажиру оплатить поездку с помощью смартфона (в один клик), если установлено приложение «Волга»:

- Суть инновационного решения в том, что в транспорте устанавливаются датчики, которые идентифицируют смартфон пассажира при открытии мобильного приложения и отправляют на него уведомление для подтверждения оплаты проезда. При этом в телефоне обязательно должны быть включены геолокация и Bluetooth. Пассажиру не нужно прикладывать карту к валидатору или считывать QR-код. Достаточно зайти в автобус, открыть приложение «Волга» и оплатить проезд. После этого программа формирует электронный билет.

Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%.