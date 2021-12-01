Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды1 декабря 2021 6:13

Встреча любителей грампластинок и аудиокассет состоится в Твери

Пришедших ждёт интересный рассказ о кассетной эпохе
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пластинка, плёнка и целая история кассетной эпохи... Фото: tverlib.ru

Пластинка, плёнка и целая история кассетной эпохи... Фото: tverlib.ru

Встреча коллекционеров и любителей винила состоится в Твери в субботу, 4 декабря. Об истории развития, особенностях производства и записи грампластинок и компакт-кассет пришедшим расскажет коллекционер Анатолий Бароншин.

Поклонники грампластинок и плёночных кассет соберутся в зале нотно-музыкальной литературы тверской Горьковки в 15:00.

"Плёнка, плеер, перемотка и целая история кассетной эпохи. А сохранились ли у вас кассеты с любимыми песнями? Верите ли вы в возвращение тренда на кассеты? Об этом и поговорим на нашей встрече", - обещают организаторы.