Встреча любителей грампластинок и аудиокассет состоится в Твери

Пластинка, плёнка и целая история кассетной эпохи... Фото: tverlib.ru

Встреча коллекционеров и любителей винила состоится в Твери в субботу, 4 декабря. Об истории развития, особенностях производства и записи грампластинок и компакт-кассет пришедшим расскажет коллекционер Анатолий Бароншин.

Поклонники грампластинок и плёночных кассет соберутся в зале нотно-музыкальной литературы тверской Горьковки в 15:00.

"Плёнка, плеер, перемотка и целая история кассетной эпохи. А сохранились ли у вас кассеты с любимыми песнями? Верите ли вы в возвращение тренда на кассеты? Об этом и поговорим на нашей встрече", - обещают организаторы.