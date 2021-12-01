В Тверской области парень помог пенсионерке донести пакет с продуктами и украл деньги

Злоумышленника задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 84-летняя жительница деревни Юренево Конаковского района и рассказала, что возвращаясь домой из магазина, на улице попросила малознакомого парня донести её пакет с продуктами. Подозреваемый согласился помочь и ушел с пакетом вперёд.

Молодой человек вошел в квартиру через незапертую дверь, увидел на диване кошелек, вытащил из него деньги и ушел. Женщина обратилась в полицию.

На поиск подозреваемого были направлены патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый 23-летний местный житель. Фигурант задержан. Часть денег он вернул.

Возбуждено уголовное дело.