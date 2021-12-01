В Тверской области парень помог пенсионерке донести пакет с продуктами и украл деньги

Злоумышленника задержала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратилась 84-летняя жительница деревни Юренево Конаковского района и рассказала, что возвращаясь домой из магазина, на улице попросила малознакомого парня донести её пакет с продуктами. Подозреваемый согласился помочь и ушел с пакетом вперёд.
Молодой человек вошел в квартиру через незапертую дверь, увидел на диване кошелек, вытащил из него деньги и ушел. Женщина обратилась в полицию.
На поиск подозреваемого были направлены патрульные экипажи и наряды оперативных служб.
Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый 23-летний местный житель. Фигурант задержан. Часть денег он вернул.
Возбуждено уголовное дело.