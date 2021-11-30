Свыше 11,5 тысячам пенсионеров Тверской области полностью компенсируют затраты на взносы на капремонт

В областном правительстве прошло заседании бюджетной комиссии. Фото: ПТО

В этом году затраты на уплату взносов на капремонт полностью возместят 11 567 пожилым гражданам. На эти цели из федерального и областного бюджета предусмотрено свыше 48,9 млн рублей. Вопрос рассмотрен на заседании региональной бюджетной комиссии..

- Очень важно создать условия для полноценной и благополучной жизни людей преклонного возраста. Необходимо обеспечить им всестороннюю поддержку, - считает губернатор Игорь Руденя.

Жители Тверской области старше 80 лет получают 100% компенсацию расходов на уплату взносов на капремонт.

Выплата осуществляется в соответствии с региональным законом, который принят для усиления социальной поддержки граждан преклонного возраста, а также соглашением, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Правительством Тверской области.

Также компенсацию в размере 50% от понесенных затрат на уплату взносов предоставляют неработающим жителям региона старше 70 лет: одиноко проживающим собственникам жилья, а также проживающим с неработающими пенсионерами или инвалидами I и II групп старше 70 лет.