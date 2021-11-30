В Тверской области на расчистку дорог выехали свыше 200 машин

Карта Тверской области. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

30 ноября в связи со снегопадами дорожные службы Тверской области в усиленном режиме проводят расчистку от снега и антигололедную обработку региональных и межмуниципальных автодорог. Всего в работе задействовано 207 машин. Такую информацию дает пресс-служба областного правительства.

В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.

О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

Работает «горячая линия» Главного управления МЧС России по Тверской области: (4822) 39-09-82.

Особый режим работы введен и в филиале «Россети Центр» - «Тверьэнерго». При необходимости к ликвидации технологических нарушений в филиале могут быть привлечены 175 бригад в составе 624 человек персонала и 312 единиц спецтехники.

«Тверьэнерго» просит жителей оказывать содействие и сообщать об отключениях электроэнергии по телефону Единого Контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220.