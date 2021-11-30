В Тверской области на расчистку дорог выехали свыше 200 машин

Карта Тверской области.
Фото: Алексей АНДРЕЕВ
30 ноября в связи со снегопадами дорожные службы Тверской области в усиленном режиме проводят расчистку от снега и антигололедную обработку региональных и межмуниципальных автодорог. Всего в работе задействовано 207 машин. Такую информацию дает пресс-служба областного правительства.
В первую очередь обрабатываются трассы с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности.
О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.
Работает «горячая линия» Главного управления МЧС России по Тверской области: (4822) 39-09-82.
Особый режим работы введен и в филиале «Россети Центр» - «Тверьэнерго». При необходимости к ликвидации технологических нарушений в филиале могут быть привлечены 175 бригад в составе 624 человек персонала и 312 единиц спецтехники.
«Тверьэнерго» просит жителей оказывать содействие и сообщать об отключениях электроэнергии по телефону Единого Контакт-центра «Россети»: 8-800-220-0-220.