В правительстве Тверской области обсудили строительство железнодорожной ветки в Завидово

Ветку поведут к порту в Завидово. Фото: ПТО

На заседании областного правительства 30 ноября утвержден перечень задач и мероприятий для организации пассажирского сообщения от станции Москва-Октябрьская-Пассажирская до транспортно-пересадочного узла «Завидово».

Для этого предполагается построить 15,6 км новой железнодорожной ветки, два пересечения с автодорогами, реконструировать остановочный пункт «Путепроводная» и контактную сеть.

На эти цели правительство Тверской области во главе с губернатором Игорем Руденей решило направить 3,8 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита, предоставленного Верхневолжью президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию 14 октября этого года.

Эти кредиты по инициативе президента выдаются регионам на строительство или модернизацию важных для местных жителей объектов инфраструктуры.

- Строительно-монтажные работы планируется начать в 2023 года, а ввести объект в эксплуатацию – в конце 2024 года. Реализация проекта позволит создать свыше 900 новых рабочих мест, обеспечить поступления в консолидированный бюджет Тверской области более 6,2 млрд рублей, которые будут направлены на развитие социальной сферы, ремонт дорог и других значимых отраслей. Кроме того, ожидается ежегодный прирост не менее 750 тысяч туристов на территории Верхневолжья, - сообщает пресс-служба областного правительства.