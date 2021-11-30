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Происшествия30 ноября 2021 16:36

В Твери падающее дерево уронило столб и задело машину

ЧП произошло на Петербургском шоссе
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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На Петербургском шоссе дерево и стол упали на дорогу

На Петербургском шоссе дерево и стол упали на дорогу

Фото: Алёна АНИСИМОВА

ЧП произошло 30 ноября около 19:00 вечера на Петербургском шоссе, напротив мотеля "Тверь".

По направлению в город, под тяжестью снега, на провода упало дерево и увлекло за собой столб освещения. При падении дерево или столб задело машину.

О происшествии сообщили очевидцы.

Напомним, что Тверская область оказалась в эпицентре циклона. Мокрый снег не прекращается с самого утра. Днем в Твери спасатели убирали поваленное на машину дерево на улице Дмитрия Донского. А на улице Фадеева падающее дерево оборвало электрический кабель.