В Твери падающее дерево уронило столб и задело машину

На Петербургском шоссе дерево и стол упали на дорогу Фото: Алёна АНИСИМОВА

ЧП произошло 30 ноября около 19:00 вечера на Петербургском шоссе, напротив мотеля "Тверь".

По направлению в город, под тяжестью снега, на провода упало дерево и увлекло за собой столб освещения. При падении дерево или столб задело машину.

О происшествии сообщили очевидцы.

Напомним, что Тверская область оказалась в эпицентре циклона. Мокрый снег не прекращается с самого утра. Днем в Твери спасатели убирали поваленное на машину дерево на улице Дмитрия Донского. А на улице Фадеева падающее дерево оборвало электрический кабель.