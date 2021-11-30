В Твери из-за короткого замыкания произошло задымление в торговом центре

На место вызвали пожарных. Фото: vk.com/uvideno_v_tveri

Днём 30 ноября в Твери произошло задымление в здании по адресу улица Орджоникидзе 48-Б (остановка "Торговый центр"). Здание представляет собой небольшой торговый центр - на первом этаже этого строения находится супермаркет известной торговой сети, а выше располагается ресторан. Фото и видео задымления было опубликовано в соцсети очевидцами.

На место вызвали пожарных. Как сообщили в региональном главке МЧС, в складском помещении произошло короткое замыкание без последующего горения. Образовалось задымление, которое огнеборцы ликвидировали в 16:49. Эвакуация из здания не производилась, все посетители и работники вышли самостоятельно.