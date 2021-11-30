Родителей учеников возмутило поведение учителей в лицее Вышнего Волочка

Родители жалуются на поведение учителей в лицее Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Родители учеников лицея недовольны поведением учителей лицея №15 в Вышнем Волочке. В частности, отношением педагогов к детям.

Пост возмущения появился в местном сообществе в соцсети.

По словам анонимного автора поста, учителя (перечислены поименно) "предвзято относятся к некоторым ученикам, позволяют себе вытряхивать содержимое пенала ребёнка в мусорное ведро, доводить детей до слез и истерики, выгонять с уроков, применяя физическую силу, решают примеры с ошибками". В тексте перечислены и другие моменты, которые не понравились родителям.

- Школа, это не только место, где в ребенка запихают формулы и правила, это место где его научат жить, да основным воспитанием должны заниматься родители, но позволять себе такого учителя не имеют права, - комментируют подписчики сообщества.

Были также высказаны претензии к работе столовой лицея.

- В столовой стоит ужасный запах, посуда и подносы грязные и вонючие, - пишет автор.

Под постом развернулась целая дискуссия - более 270 комментариев. Одни уверяют, что в лицее проблем нет: дети там учатся и ни на что не жалуются, а учителя хорошие. Другие поддерживают анонимного автора.