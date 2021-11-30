В Тверской области за сбыт наркотиков задержали подростка

Подростка задержали и поместили под домашний арест Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего. Подростка подозревают в покушении на сбыт наркотических средств ( ч.3 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст.228.1 УК РФ).

По версии следствия, 27 ноября в верхней одежде несовершеннолетнего был обнаружен прозрачный полимерный пакет с наркотическим веществом.

Подозреваемого задержали и, по решению суда, поместили под домашний арест. Ведется следствие.