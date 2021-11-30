Клементины из Марокко и киви из Ирана не прошли проверку в Твери

Фрукты были отобраны в магазинах Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Вредные карантинные организмы были обнаружены специалистами отдела карантина растений Тверской межобластной ветлаборатории при проверке свежих клементинов из Марокко и киви из Ирана. В цитрусах обнаружена красная померанцевая щитовка, а в двух пробах киви - тутовая щитовка.

Образцы для проверки были отобраны инспекторами регионального Управления Россельхознадзора в сетевых магазинах Твери.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.