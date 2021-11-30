На улице Фадеева в Твери упавшее дерево оборвало кабель ЛЭП

На улице Фадеева упало дерево Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Владимир Лютиков

В Твери около 16:00 вечера 30 ноября на пересечении улиц Фадеева и Завидова упавшее дерево повредило кабель ЛЭП и частично перекрыло проезд по улице Фадеева.

О происшествии сообщают очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".

Будьте внимательны на участке и ищите пути объезда.

Также, утром 30 ноября, подписчики паблика сообщили, что на улице Дмитрия Донского под тяжестью снега дерево упало на автомобиль. Никто не пострадал. На место выезжали спасатели МЧС.