На улице Фадеева в Твери упавшее дерево оборвало кабель ЛЭП

На улице Фадеева упало дерево Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Владимир Лютиков
В Твери около 16:00 вечера 30 ноября на пересечении улиц Фадеева и Завидова упавшее дерево повредило кабель ЛЭП и частично перекрыло проезд по улице Фадеева.
О происшествии сообщают очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь".
Будьте внимательны на участке и ищите пути объезда.
Также, утром 30 ноября, подписчики паблика сообщили, что на улице Дмитрия Донского под тяжестью снега дерево упало на автомобиль. Никто не пострадал. На место выезжали спасатели МЧС.
На улице Дмитрия Донского дерево упало на автомобиль Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Valeriya Vishnyakova