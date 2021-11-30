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Общество30 ноября 2021 13:34

Прокуратура нашла изъяны на дорогах в Твери

Нарушения устранены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
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Нарушителей привлекли к ответственности Фото: архив "КП"

Нарушителей привлекли к ответственности Фото: архив "КП"

Прокуратурой Заволжского района Твери в ходе проверки деятельности СУП "ЖЭК" выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. В частности, в ненадлежащем содержании автомобильных дорог общего пользования по Торговому проезду и улице Кривичской.

По выявленным фактам прокуратурой района директору предприятия внесены два представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены, выполнены работы по профилированию дорог.